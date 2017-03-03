Глава Татарского района В. В. Смирнов примет участие в совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое в Новосибирске проведут 3 марта 2017 года министр сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачев и губернаторНовосибирской области В. Ф. Городецкий.

Затем участники совещания примут участие в церемонии открытия VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Эти игры являются главными в стране соревнованиями для селян, участие в них принимают сильнейшие атлеты, которые проживают в сельской местности и работают в сфере АПК. Игры проходят под патронатом министерства спорта и министерства сельского хозяйства РФ.

Аграрии из разных регионов России будут соревноваться по девяти видам спорта, кроме того, они смогут попробовать свои силы в соревнованиях с элементами профессиональных навыков – конкурс механизаторов, фигурное вождение на тракторах.

В программу VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр включены такие виды спорта как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов России пройдут соревнования по мини-футболу.