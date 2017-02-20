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- смотр-конкурс строя и песни
- районный фестиваль патриотической песни
- фестиваль "Юные таланты"
- новости спорта
- день памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами отечества
- выборы в молодёжный парламент области
- смотр-конкурс строя и песни
- районный фестиваль патриотической песни
- фестиваль "Юные таланты"
- новости спорта
Источник: ОТС-Татарск