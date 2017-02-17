Перед судом предстанут молодые люди, обвиняемые в убийстве таксиста в Татарске. Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об особо тяжком преступлении в отношении двух молодых людей. Действия соучастников квалифицированы по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ – «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело расследовано следователем Татарского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, в последний день августа 2016 г. в Татарске двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, в процессе распития спиртных напитков решили вызвать такси, завладеть автомашиной и другим ценным имуществом, напасть на водителя и его убить. В ночное время несовершеннолетний соучастник преступления вызвал такси. Преступники обманным путем заставили водителя выйти из салона, после нанесли ему более 20 ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Добычей преступников стали 2 сотовых телефона и автомобильный аккумулятор.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.