В прокуратуре Новосибирской области состоялся конкурс «Лучший по профессии». 14 февраля т.г. итоги конкурса «Лучший по профессии» подвел прокурор области на заседании коллегии по итогам работы за 2016 год. Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев вручил победителям конкурса дипломы. С учетом результатов работы в 2016 году, добросовестного исполнения служебных обязанностей лучшими по профессии признаны:

в номинации «Лучший заместитель прокурора»:

Згурский Алексей Александрович заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора,

Иктислямов Асхат Хасанович заместитель прокурора Октябрьского района г.Новосибирска,

Островерхова Анна Евгеньевна заместитель прокурора Чановского района Новосибирской области,

в номинации «Лучший помощник (старший помощник) прокурора»:

Дель Анастасия Яковлевна старший помощник прокурора Кировского района г.Новосибирска,

Лазарчук Ольга Игоревна старший помощник Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области,

Стафиевская Оксана Александровна помощник прокурора Заельцовского района г.Новосибирска,

в номинации «Лучший прокурор (старший прокурор) отдела»:

Афонина Наталья Юрьевна прокурор отдела прокуратуры области,

Валова Екатерина Алексеевна старший прокурор отдела прокуратуры области,

Трифонова Марина Камильевна прокурор отдела прокуратуры области,

в номинации «Лучший государственный гражданский служащий органов прокуратуры»:

Иваненко Светлана Анатольевна главный специалист отдела прокуратуры области;

Макарова Мария Викторовна старший специалист 1 разряда прокуратуры г.Новосибирска;

Юдина Ольга Васильевна старший специалиста 1 разряда прокуратуры Кировского района г.Новосибирска.

В номинации «Лучшая прокуратура» лучшей признана прокуратура Новосибирского района Новосибирской области.