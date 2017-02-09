Вечером 8 февраля в одном из частных домов в р.п. Чистоозерное были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его малолетней дочери 2015 г.р. (1 год 10 месяцев). Его супруга и второй малолетний ребенок 2016 г.р., с признаками отравления угарным газом госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи. В настоящее время осуществляются проверочные мероприятия, наплавленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.