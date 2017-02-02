Как защитить себя от гриппа и ОРВИ:

- сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;

- во время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также:

- пользуйтесь маской в местах скопления людей;

- избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;

- регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

- промывайте полость носа раствором морской соли, особенно после улицы и общественного транспорта;

- регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

- регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;

- увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

- употребляйте в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);

- употребляйте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука;

- в случае появления заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);

- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, питайтесь сбалансировано и регулярно занимайтесь физкультурой.

Т.В. Рыльская, терапевт центра здоровья Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО