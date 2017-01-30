26 января в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности. Среди награжденных – дояр колхоза «Колос» Татарского района Геннадий Жданов.



Геннадий Петрович получил от главы государства орден Почета. Кстати, такую же награду вместе с ним получил известный артист Василий Ливанов. Губернатор Владимир Городецкий направил награжденным землякам телеграммы, в которых от всей души поздравил их с высокими наградами и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, и дальнейших профессиональных успехов.