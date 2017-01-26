В прошлом году в Новосибирской области жильем было обеспечено 299 детей-сирот, 63 человека из них – по решению суда. На обеспечение сирот жильем было потрачено около 300 млн. руб. из федерального и областного бюджетов. В 2015 г. квартирами было обеспечено 272 сироты. На данный момент на учете на получение жилого помещения состоят 5 тыс. 503 человека, сообщает областное правительство. В Татарском районе в настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства состоит 175 детей-сирот, нуждающихся в жилье. В 2016 г. для сирот было приобретено 17 квартир на сумму 18,2 млн. руб. Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе зарегистрировано 292, из них 41 ребенок – круглые сироты.