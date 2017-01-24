Завершились игры первого этапа в чемпионате Новосибирской области по хоккею среди команд первой лиги, выступающих в группах «Восток», «Центр» и «Запад». Сообщаем результаты игр последнего тура. Группа «Восток»: ХК «Искитим» - ХК «Мошково» - 3:5, ХК «Медведск» (Черепановский р-н) – СК «Нечаевский» (Тогучинский р-н) – 4:7. Группа «Центр»: ХК «Чик» (Коченевский р-н) – ХК «Ордынка» - 8:2, «Авиатор» (г. Обь) – «Колос» (Краснообск) – 5:0 (техническое поражение). Группа «Запад»: «Локомотив» (Барабинск) – «Колос» (Довольное) – 4:5, «Сибирские волки» (Татарск) – «Факел» (Куйбышев) – 4:5, «Колос» - «Сибирские волки» - 14:5 (перенесенный матч).



Таким образом, в финальный турнир пробились по две сильнейшие команды каждой из групп. Это ХК «Мошково», СК «Нечаевский», «Колос» (Краснообск), ХК «Чик», «Факел» и «Колос» (Довольное). Всего же в финале сыграют восемь клубов. К вышеперечисленной шестерке добавятся две лучшие команды, выступающие в группе «Ночная лига», предварительные игры которой завершатся 2 марта. Финальный турнир стартует 11 марта.