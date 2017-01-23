21 января в 17.08 в Татарске произошел пожар в частном жилом доме на ул. Крылова. В результате пожара в кухне огнем была повреждена стена около печной трубы.

22 января в 9.35 на 1082 км. автодороги «Иртыш» в Чановском районе недалеко от аула Кошкуль загорелся грузовой автомобиль «Мерседес». В результате пожара огнем повреждена кабина и передние колеса грузовика.

23 января 1.28 в Татарске произошел пожар в частном доме на улице Южная, 12. В результате пожара в бревенчатом доме огнем были повреждены потолок и стена в коридоре. В 1.39 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.