Добавить комментарий (1)

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В Татарске и Усть-Тарке православные христиане празднуют Крещение Господне. В Новосибирской области с полуночи до девяти утра в крещенских купаниях приняли участие 6185 жителей. В этом году в регионе на водоемах оборудованы 45 купелей и прорубей, одна их них традиционно открылась 18 января на реке Омь в Усть-Тарке. После освящения воды, верующие окунулись в купель.

Чин освящения провели настоятель храма Архангела Михаила с. Усть-Тарка Александр Шатов и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска, благочинный Западного Благочиния Каинской епархии Александр Соловьев.

Перед этим по улицам Усть-Тарки прошел Крестный ход.

19 января в Татарске у храма Покрова Пресвятой Богородицы выстроилась большая очередь из желающих набрать святой воды.
 
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Селедков

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сегодня | 14:08 (ссылка #1642847)
Зачем стоять и щемиться в очереди за "святой водой",всё равно на всех не хватит? До самого дна вычерпывают,а конца очереди не видать. В эту ночь Бог освещает всю Землю и в любом водоёме вода становится "СВЯТОЙ",а не батюшка её освятил.Батюшка просто провёл ритуал,как бы воздал хвалу Богу. Берите воду в этот день из своих колодцев, из любых водоёмов она уже "СВЯТАЯ"!
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