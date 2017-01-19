Добавить комментарий (1)

В Татарске и Усть-Тарке православные христиане празднуют Крещение Господне. В Новосибирской области с полуночи до девяти утра в крещенских купаниях приняли участие 6185 жителей. В этом году в регионе на водоемах оборудованы 45 купелей и прорубей, одна их них традиционно открылась 18 января на реке Омь в Усть-Тарке. После освящения воды, верующие окунулись в купель.Чин освящения провели настоятель храма Архангела Михаила с. Усть-Тарка Александр Шатов и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска, благочинный Западного Благочиния Каинской епархии Александр Соловьев.Перед этим по улицам Усть-Тарки прошел Крестный ход.19 января в Татарске у храма Покрова Пресвятой Богородицы выстроилась большая очередь из желающих набрать святой воды.