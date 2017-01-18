В середине июля со двора дома по улице Заводской в с. Новопокровка неизвестный угнал автомобиль «ИЖ». Ущерб составил 25 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 31-летний житель этого же села, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Автомобиль найден. Возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса (Угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения ввиде подписки о невыезде. Проводится расследование.