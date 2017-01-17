В 2016 г. департаментом охраны животного мира Новосибирской области было выявлено 1770 фактов нарушения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира. Браконьерами были убиты 102 особи косули, 47 лосей, 5 кабанов, 123 особи пушных зверей, 22 особи пернатой дичи и орлан-белохвостый, занесенный в Красную книгу. У охотников было изъято 108 единиц огнестрельного оружия, 23 единицы орудий лова - петли, капканы или иные самоловы. Как отмечено в итоговом докладе департамента охраны животного мира, сумма взысканного в судебном порядке ущерба, причиненного незаконной охотой на косулю в Татарском районе в 2016 г. составила около 643 тыс. руб. Браконьеры Чановского района пополнили местный бюджет на 370 тыс. руб., в Усть-Таркском районе сумма возмещенного ущерба составила 90 тыс. руб.