Вирусный гепатит А - это острое инфекционное заболевание, которое относиться к группе кишечных инфекций. Возбудитель болезни - энтеровирус (вирус гепатита А). Восприимчивость к заболеванию всеобщая.

Источник возбудителя инфекции - больной человек. Заражение возможно как от больных с клинически выраженными формами заболевания, так и от больных с бессимптомными формами.

Основные пути заражения человека:

Пищевой - передача вируса происходит через различные пищевые продукты, не подвергающиеся термической обработке перед их употреблением (различные салаты, винегреты, ягоды, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.). Основной фактор заражения продуктов- загрязненная вода, используемая для приготовления пищи и мытья посуды, а также руки зараженных людей, принимающих участие в приготовлении пищи.

Водный – при употреблении воды из открытых водоемов и при купании.

Контактно-бытовой путь .

Не исключается и парентеральный путь заражения.

Инкубационный период гепатита А

Составляет в среднем 21-28 дней. Для начала заболевания характерно повышение температуры тела до 38-40 гр. В течение 1-3 дней, головная боль, снижение аппетита, воспалительные явления в носоглотке, тошнота и дискомфорт в верхней части живота. Через несколько дней отмечается изменение цвета мочи ( цвет пива или чая) и кала (обесцвечивание). Затем развивается желтуха. Врач при осмотре обнаруживает увеличение печени и иногда селезенки. При биохимическом исследовании крови выявляют повышение печеночных ферментов, изменение сулемовой и тимоловой проб, повышение билирубина. Подтверждают диагноз выявлением в сыворотке крови специфических антител к вирусному гепатиту А.

Профилактика вирусного гепатита А:

1.Проведение профилактических прививок:

Детям проживающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости гепатитом А;

Медицинским работникам, воспитателям и персоналу детских дошкольных учреждений; работникам сферы обслуживания населения (занятым в организациях общественного питания, по обслуживанию водопроводных и канализационных сооружений).

Выезжающим в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны (Средняя Азия, Индия);

Контактным лицам в очагах вирусного гепатита А.

2.Соблюдение элементарных гигиенических правил:

- мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета;

- не пейте воду из открытых водоемов, неблагоустроенных колодцев, не используйте её для мытья рук и посуды. Следует употреблять кипяченную или бутилированную воду.

- овощи и фрукты надо мыть проточной водой с мылом и обдавать их кипятком.

- не покупайте обрезанные яблоки, груши, бананы, разрезанные арбузы и дыни.

- посуду и продукты храните в закрытом от мух месте.

Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области