На сегодняшний день в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) Новосибирской области поступило 45 заявок от организаторов, которые планируют подготовить для Крещенских купаний специальные проруби и сделать купели. В Усть-Тарке купель будет традиционно оборудована на р. Омь, в Чановском районе купель будет открыта на р. Омь в с. Старые Карачи в районе грузового моста и в пос. Озеро Карачи на озере Узункуль у санатория. В МЧС подчеркивают, что к оборудованию купелей на водоемах предъявляются особые требования безопасности. Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают, что в местах купания выезд на лёд автотранспорта не допускается. У официальных купелей в обязательном порядке будут дежурить сотрудники ГИМС, спасатели, пожарные, врачи, полицейские и общественники. Для этого планируется привлечь более 500 человек и около 200 единиц техники.

Правила купания в проруби на Крещение

Окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных прорубях.

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание.

Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

После купания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай из термоса.

Противопоказания к купанию в проруби

Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальной астме, экземе).

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

- кожно-венерические заболевания.

Что необходимо для купания в проруби в Крещение:

- полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;

- плавки или купальник, можно в белье;

- тапочки.

