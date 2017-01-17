Правила купания в проруби на Крещение
Окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных прорубях.
Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку.
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание.
Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
После купания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай из термоса.
Противопоказания к купанию в проруби
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальной астме, экземе).
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания.
Что необходимо для купания в проруби в Крещение:
- полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
- плавки или купальник, можно в белье;
- тапочки.