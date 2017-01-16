Добавить комментарий (1)

В 2016 г. в Татарском районе произошло 25 дорожных аварий, в которых 36 человек получили травмы различной степени тяжести и 8 человек погибли. В 2015 г. в районе было зарегистрировано 31 ДТП, 9 человек погибли, травмы получили 35 человек. В 2015 г. федеральная трасса «Иртыш» унесла жизни шести человек, 12 человек получили травмы. На трассе было зарегистрировано 11 ДТП. В 2016 г. на трассе «Иртыш» произошло 12 ДТП, погибло 8 человек, был травмирован 21 человек. В Татарске в прошлом году случилось 11 ДТП, в которых были травмированы 13 человек.