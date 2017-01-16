13 января в 12.56 в Киевке случился пожар в деревянном гараже на ул. Молодежная. В результате пожара произошло обрушение кровли. Огнем был поврежден моторный отсек у рядом стоящего автомобиля «Нива». 14 января в 20.49 в с. Победа Усть-Таркского района на ул. Центральная произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате пожара в квартире №1 в комнате были закопчены стены и повреждено потолочное перекрытие. 15 января 6.08 в селе Старая Преображенка Чановского района произошел пожар в частном жилом доме на ул. Омская. В результате пожара огнем были повреждены веранда и кровля дома, информирует МЧС. О пострадавших не сообщается.