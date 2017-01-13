Добавить комментарий (1)

В 2016 г. в целях стабилизации состояния аварийности на дорогах Татарского района, предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения грубых нарушений ПДДсотрудниками ГИБДД МО МВД России «Татарский» проводился комплекс специальных профилактических мероприятий под условным названием: «Пешеходный переход», «Детское кресло», «Трасса», а также операция «Нетрезвый водитель».

За различные нарушения ПДД к административной ответственности были привлечены 7 тыс. 684 человек (2015 г. – 7 тыс. 967 человек), за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 199 водителей (2015 г. – 258 водителей), за нарушение скоростного режима оштрафованы 1 тыс. 486 человек (2015 г. – 2 тыс. 553 человек), за нарушение водителем правил пользования ремнем безопасности 656 человек (2015 г. – 426 человек), за невыполнение требования правил уступить дорогу пешеходу 98 водителей (2015 г. – 94 водителя).