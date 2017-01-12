Добавить комментарий (1)

Уважаемые жители Татарского района! Если ваш возраст в этом году делится на 3, то мы приглашаем вас пройти диспансеризацию, целью которой является выявление заболеваний на ранних стадиях, что позволит их полностью вылечить.

Для прохождения диспансеризации вам необходимо обратиться в кабинет диспансеризации №1175 (напротив городской регистратуры, первый этаж), режим работы: с 8.00 до 17.00 понедельник-пятница или в регистратуру. Справки по телефону: 20-666.

Диспансеризация проводится без очереди и абсолютно бесплатно! Пациентам с 45 лет при себе иметь емкость с калом.