Отделом пособий и социальных выплат Чановского района в 2016 году произведены выплаты 50 малообеспеченным семьям на приобретение коров. 30 семьям произведены денежные выплаты на ремонты печей и электропроводки. Все выплаты производились на основании заключенного социального контракта согласно постановлению правительства НСО N 395 «Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям на территории Новосибирской области».

Социальная помощь на основании социального контракта предоставляется территориальным органом министерства социального развития Новосибирской области - отделом пособий и социальных выплат в соответствии с решением комиссии по вопросам заключения социальных контрактов. Таким образом, решение принимается комиссионно.

В комиссию входят представители муниципалитетов, представители общественных организаций, представители федеральных органов власти. Традиционно размер помощи определяется индивидуально по каждому заявителю с учетом сведений о доходах и условий жизни заявителя, согласно программе социальной адаптации, представленной участником.

