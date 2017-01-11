10 января в 15.31 в городе Татарске на улице Ленина 122, произошел пожар в четырехквартирном частном доме. В результате пожара в квартире №2 огнем были повреждены холодильник, телевизор и обои. В 15.38 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.Отдел надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам уточняет, чтопричиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В конце уходящего года, также произошел пожар по этой же причине в квартире двухквартирного дома в селе Новопокровка Татарского района. Пожар произошел 22 декабря 2016 года в 16.29. В результате пожара повреждены огнем обе квартиры.

Основная причина пожаров от бытовых газовых приборов - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропанобутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д.

Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор. Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

Во избежание несчастных случаев запрещается:

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;

- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;

- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственнона горелку;

- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т. д.;

- самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы;

- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи.

Будьте бдительны и осторожны с газом!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!