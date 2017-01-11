В конце уходящего года, также произошел пожар по этой же причине в квартире двухквартирного дома в селе Новопокровка Татарского района. Пожар произошел 22 декабря 2016 года в 16.29. В результате пожара повреждены огнем обе квартиры.
Основная причина пожаров от бытовых газовых приборов - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропанобутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.
Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д.
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор. Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;
- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;
- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственнона горелку;
- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т. д.;
- самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы;
- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи.
Будьте бдительны и осторожны с газом!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!