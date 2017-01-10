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В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Татарска продолжает работу мультипликационная студия «Сюрприз». Сделать мультфильм  самому – это невероятно интересно, а проводимые смотры, конкурсы и фестивали детской мультипликации вызывают большой интерес  у детей и взрослых.

В одном из таких конкурсов  приняли участие юные мультипликаторы. На конкурс «Красочный мир» был представлен мультфильм "Волшебный сундучок желаний", который стал победителем в номинации «Оригинальный сюжет», его посмотрели  и оценили более 150 участников фестиваля.
 
Также воспитанники старшей группы завершили работу над  созданием  нового  мультфильма в технике пластилиновой перекладки под названием "Мечтай". Не случайно ребята выбрали именно такое название для своего фильма. Мечтая, мы развиваем своё воображение и учимся действовать, узнаем границы возможного и невозможного.
Скачать и посмотреть мультфильмы можно здесь priyt23.ru/p48aa1.html
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Источник: Минсоцразвития НСО  

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