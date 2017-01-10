В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Татарска продолжает работу мультипликационная студия «Сюрприз». Сделать мультфильм самому – это невероятно интересно, а проводимые смотры, конкурсы и фестивали детской мультипликации вызывают большой интерес у детей и взрослых.В одном из таких конкурсов приняли участие юные мультипликаторы. На конкурс «Красочный мир» был представлен мультфильм "Волшебный сундучок желаний", который стал победителем в номинации «Оригинальный сюжет», его посмотрели и оценили более 150 участников фестиваля.Также воспитанники старшей группы завершили работу над созданием нового мультфильма в технике пластилиновой перекладки под названием "Мечтай". Не случайно ребята выбрали именно такое название для своего фильма. Мечтая, мы развиваем своё воображение и учимся действовать, узнаем границы возможного и невозможного.