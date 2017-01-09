Добавить комментарий (2)

Ночью 4 декабря в частный дом по улице Озерной в селе Камышево Усть-Таркского района проникли неизвестные, которые похитили печное литье и две сковороды. Ущерб от кражи составил более 2 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По подозрению в совершении кражи сотрудниками полиции установлены трое ранее не судимых местных жителей в возрасте 27, 31 и 46 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.