- сессия совета депутатов города Татарска и сессия Татарского района
- день энергетика
- пленум совета ветеранов
- презентация книги "Сибирская околица"
- поздравление с новым годом главы Татарского района В.В.Смирнова и председателя совета депутатов Татарского района Е.Г.Артюхова
- день энергетика
- пленум совета ветеранов
- презентация книги "Сибирская околица"
- поздравление с новым годом главы Татарского района В.В.Смирнова и председателя совета депутатов Татарского района Е.Г.Артюхова
Источник: https://vk.com/club62730574