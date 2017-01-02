- сессия совета депутатов города Татарска и сессия Татарского района- день энергетика- пленум совета ветеранов- презентация книги "Сибирская околица"- поздравление с новым годом главы Татарского района В.В.Смирнова и председателя совета депутатов Татарского района Е.Г.Артюхова