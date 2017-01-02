Добавить комментарий (2)

1 января 2017 года в 17.15 в Татарском районе водитель 1988 года рождения на автомобиле Тойота Корона Премио ехал по автодороге Р-254 и на 949 км. совершил столкновение с автомобилем Скания под управлением водителя 1957 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель Тойоты (травмы различной степени тяжести) .