Добавить комментарий (2)

29 декабря около 10.00 в Татарском районе произошло лобовое столкновение грузового «Вольво» и «Субару». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир «Субару». Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
26 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись "Субару" и грузовик "Фредлайнер", водитель "Субару" погиб http://okolica.net/news/rayon/2118.html
16 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись две фуры, водитель одного автомобиля погиб http://okolica.net/news/rayon/2100.html
11 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись автомобили ЗАЗ и "Тойота". В результате ДТП погибли два человека http://okolica.net/news/rayon/2081.html
26 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись "Субару" и грузовик "Фредлайнер", водитель "Субару" погиб http://okolica.net/news/rayon/2118.html
16 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись две фуры, водитель одного автомобиля погиб http://okolica.net/news/rayon/2100.html
11 декабря на трассе "Байкал" в Татарском районе столкнулись автомобили ЗАЗ и "Тойота". В результате ДТП погибли два человека http://okolica.net/news/rayon/2081.html
Источник: МВД