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28.12.2016 | 14:49
Truely
347
На 31 декабря есть все маршруты по всем населенным пунктам. На 1-е и 2-е января все рейсы отменены. А с 3-го все идет точно так, как и было, по расписанию, сообщает АТП.
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