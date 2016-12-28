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На 31 декабря есть все маршруты по всем населенным пунктам. На 1-е и 2-е января все рейсы отменены. А с 3-го все идет точно так, как и было, по расписанию, сообщает АТП.
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Селедков АВ

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