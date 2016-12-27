- портал www.gosuslugi.ru
- информация от начальника ПФР в Татарске Лидии Каретниковой
- собрание организации "пограничное братство"
- информация от Марины Хомченко инспектора по пропаганде ОГИБДД МО МВД РОССИИ "Татарский"
- конкурс "проектный конвеер"
- фестиваль "окрылённые надеждой"
- юбилей татарской центральной библиотечной системы
- информация от начальника ПФР в Татарске Лидии Каретниковой
- собрание организации "пограничное братство"
- информация от Марины Хомченко инспектора по пропаганде ОГИБДД МО МВД РОССИИ "Татарский"
- конкурс "проектный конвеер"
- фестиваль "окрылённые надеждой"
- юбилей татарской центральной библиотечной системы
Источник: День за Днём - ОТС Татарск