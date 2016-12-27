30 декабря в 18.00 в Татарске на городской концертной площадке состится открытие городской елки и праздничное представление «Новый год 2017».

31 декабря в 12.00 пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Начнется оно от привокзальной площади и закончится у городской елки игровой программой для детворы и взрослых.

6 января в РДК «Родина» будет проходить традиционные Рождественские встречи с праздничной концертной и игровой программой. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Начало в 12.00.

С 3 по 6 января с 12.00 у городской елки будут проходить программы для детей с конкурсами и призами.