26 декабря в 16.50 житель Тюменской области 1978 года рождения, управляя автомобилем «Субару Легаси», двигался по трассе Р254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Татарска и в пути следования, на 968-м километре трассы, при обгоне попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Фредлайнер». В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.