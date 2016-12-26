25 декабря в 18.55 в Усть-Тарке водитель 1979 г. р. на автомобиле Хонда Стрим ехал по ул. Иванова и дома №53 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок 2006 г.р. получил телесную травму в виде ушиба.

24 декабря в 16.00 в Татарском районе на 991 км. автодороги Татарск - Карасук столкнулись автомобили Лада Гранта под управлением водителя 1975 г. р. и Сузуки Гранд Витара под управлением водителя 1982 г. р. В аварии травму руки получила пассажирка Лады 1978 г. р.