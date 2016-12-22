Уважаемые получатели компенсации части родительской платы!

Отдел пособий и социальных выплат Татарского района Новосибирской области доводит до Вашего сведения, что в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2013. № 422-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования» были внесены изменения на основании которых, компенсация части родительской платы будет производиться ежеквартально при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующего в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация. В связи с этим всем получателям компенсации части родительской платы необходимо предоставить в отдел пособий следующие документы:

- заявление;

- справка о составе семьи;

- сведения о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

Для первичного обращения необходимо так же предоставить:

- копию паспорта заявителя;

- копию договора с образовательным убеждением;

- копии свидетельств о рождении детей, возраст которых не превышает 18 лет;

- копия СНИЛС

- реквизиты кредитного учреждения.

Данные изменения вступают в законную силу с 1 января 2017 года.

Документы будут приниматься в МФЦ с 9 января 2017 года. Заявителям, не предоставившим документы, данная выплата будет приостановлена.