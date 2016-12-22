Добавить комментарий (1)

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности прокуратуры является борьба с преступлениями коррупционной направленности, в том числе со взятками. Положениями статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) под взяткой понимается получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, а также льготы, дающие право на имущество (производство строительных, ремонтных работ; предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.).

Признание лица виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, предполагает установление факта получения денежных средств (в том числе и через посредника) за совершение незаконных действий.

В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 под вымогательством взятки следует понимать требование должностного лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица. При этом не имеет значения, была ли у должностного лица реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Санкция статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Об известных фактах получения или вымогательстве должностными лицами взяток можно сообщить в межрайонную прокуратуру путем личного обращения или по телефону «горячей линии» – 8 (383 64) 26-096.

Д.И. Вайн, заместитель межрайонного прокурора