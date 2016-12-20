10 декабря 2016 года под председательством Министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области С.М. Титова состоялась рабочая поездка по дорогам Татарского и Купинского районов. В результате рабочей поездки была проведена приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию отреставрированного участка дороги Татарск-Купино-Карасук от 992 км. трассы «М-51». Под председательством Министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области С.М. Титова и в присутствии главы Татарского района Владимира Васильевича Смирнова, зам.главы района А.В. Герасименко, главы Казатульского сельсовета В.Ф. Макаренко и представителя заказчика - ТУАД М.Ю. Буланова, руководителя подрядной организации Д.В. Куликова – директора ООО «Баститон», руководителя эксплуатирующей организации С.И. Мамонтова и представителя организации осуществляющей строительный контроль на объекте Б.И. Бочарникова (ООО «СтройПодряд»).

По итогам комиссионного осмотра и результатам технического обследования было принято решение о вводе в эксплуатацию реконструированного участка дороги протяженностью 4 км. со щебеночным покрытием. Строительство выполнялось силами подрядной организации ООО «Бастион». Основная причина отставания от графика – недостаточное количество подвижного состава железнодорожного транспорта для перевозки щебня в осенний период 2016 г. Из-за несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию к подрядной организации были применены штрафные санкции.