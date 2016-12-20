Сибирская язва имеет широкое распространение во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. По информации Международного эпизоотического бюро только за 2016 год вспышки сибирской язвы зарегистрированы в Казахстане, Кыргызстане, Италии, Швеции, Румынии и Украине. Регистрировалась болезнь среди крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней. В июне-июле ткущего года вспышки сибирской язвы были зарегистрированы в трех областях Казахстана – Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской. В соседних с Новосибирской областью регионах регистрировались вспышки сибирской язвы: в 2010 в Омской области, в 2012 – в Алтайском крае.

Вспышка этого особо опасного заболевания произошла в середине июля 2016 года на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Болезнь была зарегистрирована среди северных оленей, от которой погибло более 2 300 голов животных, госпитализировано 90 человек, у 20 из них диагноз сибирской язвы подтвердился. К сожалению, есть жертвы среди людей – от заболевания скончался 12-летний ребёнок.

По сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, диагноз подтверждён ГНУ «ВНИИВВИМ» Россельхозакадемии 26 и 27 июля 2016 года при исследовании патологического материала, отобранного от павших оленей, принадлежащих частному лицу и МОП «Ярсалинское» Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. К слову, этого заболевания на Ямале не было 75 лет. Сейчас в этом регионе предприняты все меры по локализации и не допущения дальнейшего распространения болезни.

На территории Татарского района заболевания животных сибирской язвой регистрировались с 1929 по 1968 год в 32 населенных пунктах в 12 сельских советах. Количество и места сибиреязвенных захоронений в связи с давностью событий определить не представляется возможным.

На сегодняшний день на территории Татарского района имеется 47 приспособленных скотомогильников, один из которых законсервирован. Специалисты государственной ветеринарной службы района регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью) проверяют их ветеринарно-санитарное состояние.

Чем опасна сибирская язва, о каких мерах предосторожности всем нам необходимо помнить?

Отмечу, что сибирская язва — особо опасное заболевание человека и многих видов животных. Характеризуется поражением кожи, кишечника, лёгких, лимфатических узлов и высокой смертностью. Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Молодые животные более восприимчивы, чем взрослые.

Возбудитель – спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, сохраняется во внешней среде столетиями. Источник возбудителя — больное животное, а также зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды. Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания. Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, при хранении, транспортировке.

Клинические признаки сибирской язвы: молниеносное (сверхострое) - длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов, острое - животные погибают на 2-3-й день болезни, подострое — продолжается до семи дней и более, хроническое — продолжается 2-3 мес. и абортивное. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулезную, кишечную, легочную и ангинозную формы сибирской язвы. Без оказания лечебной помощи больное животное погибает.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий вытекает кровянистая жидкость. Вскрытие трупов животных при подозрении на заболевание сибирской язвой запрещено!

Меры профилактики для владельцев животных:

1. Основной мерой профилактики сибирской язвы является обязательная вакцинация всех видов сельскохозяйственных животных.

2. Регистрация приобретенных животных в государственном ветеринарном учреждении.

3. Предоставление животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, вакцинаций и исследований.

4. Проведение покупки, продажи, сдачи на убой, выгона на пастбище и всех других перемещений животных только по разрешению ветеринарных специалистов городских и районных учреждений ветеринарии.

5. Обеспечение карантинирования приобретённых животных в течение 30 дней для проведения ветеринарных исследований и обработок.

6. Соблюдение зоогигиенических и ветеринарных требований при перевозках, размещении, содержании и кормлении животных.

7. Употребление в пищу мяса убойных животных только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

8. Своевременное информирование государственных ветеринарных специалистов обо всех случаях падежа и заболевания животных.

ВАЖНО! При обнаружении трупа животного необходимо немедленно сообщить ветеринарным специалистам. Самостоятельно осматривать, разделывать и перемещать труп животного запрещено.

9. Соблюдение мер личной гигиены.

В целях принятия профилактических мер, направленных на недопущение возникновения и распространения сибирской язвы:

- приобретать продукты животного происхождения в строго установленных местах, только после предъявления продавцом ветеринарного сопроводительного документа формы № 2, 4 (на рынках, в магазинах). Не приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли;

- исключить употребление сырого молока, приобретённого у частных лиц.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района