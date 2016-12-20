- итоги выборов главы города Татарска
- церемония вручения паспортов
- ремонт дорог в районе
- акция "внимание, пешеход!"
- конференция местного отделения партии "Единая Россия"
- день героев отечества
- новости спорта
- юбилей ветерана В.О.В. Валентины Шестаковой
- церемония вручения паспортов
- ремонт дорог в районе
- акция "внимание, пешеход!"
- конференция местного отделения партии "Единая Россия"
- день героев отечества
- новости спорта
- юбилей ветерана В.О.В. Валентины Шестаковой
Источник: День за Днём - ОТС Татарск