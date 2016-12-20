Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С.А. Нелюбов наградил победителей регионального конкурса инновационных практик руководителей в образовании. Региональный конкурс инновационных практик руководителей в образовании «КИПРо-2016» проходит в Новосибирской области второй год. В 2016 году расширился круг участников и тем конкурса. Помимо руководителей муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, общеобразовательных организаций участниками конкурса стали и руководители детских садов.



Всего на конкурс было представлено 48 проектов, авторами 19 из них стали руководители дошкольных учреждений. Каждая конкурсная работа прошла оценку трех экспертов. Проекты оценивались по 14 показателям. Наиболее активными участниками конкурса стали руководители и их заместители из муниципальных районов: Татарский (7), Купинский (6), Баганский (5).

8 декабря, в рамках проекта «Интерактивное министерство», участники защищали свои проекты на он-лайн конференции «100 минут лучших практик». По итогам двух этапов были выбраны 11 лучших работ и определены имена 13 победителей.

Как отметил министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, участие в конкурсе позволило руководителям проанализировать и обобщить свой методический и управленческий опыт по инновационным направлениям деятельности. Впервые все победители прошли через процедуру публичной защиты работы.

С.А. Нелюбов вручил благодарственные письма Минобрнауки региона победителям конкурса:

1. Блиновой Надежде Александровне, исполняющей обязанности директора «Центра развития образования» города Бердска;

2. Бутовой Елене Андреевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 3 Куйбышевского района;

3. Дурновой Галине Андреевне, директору «Информационно-методического центра» Татарского района;

4. Емелюшиной Елене Николаевне, директору Водинской основной общеобразовательной школы Баганского района;

5. Кипа Константину Алексеевичу, старшему методисту «Центра развития образования» города Бердска;

6. Кислицыной Евгении Александровне, директору «Средней общеобразовательной школы № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла;

7. Мальцевой Светлане Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 105 Купинского района;

8. Мартыновой Елене Александровне, заведующей детским садом № 27 «Росинка» города Искитим;

9. Марченко Галине Викторовне, директору Вороновской основной общеобразовательной школы Купинского района;

10. Мельниковой Ирине Юрьевне, заместителю заведующей детским садом № 12 «Берёзка» комбинированного вида города Искитима;

11. Песковской Елене Владимировне, заведующей детским садом № 448 Центрального округа.