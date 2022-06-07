24 мая в Новосибирске прошёл очный этап областного конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

В очном этапе конкурса соревновались девять педагогов – победителей заочного этапа в разных номинациях, в том числе педагог дополнительного образования Центра детского творчества Татарского района Татьяна Колтышева.

Очный этап включал несколько испытаний: импровизационный конкурс «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление»; «Педагогическое многоборье» (выполнение заданий по решению педагогических задач и педагогических ситуаций, публичное представление решений); «Педагогическая риторика» – диалог с замминистра образования Новосибирской области Владимиром Щукиным: круглый стол «Региональная система дополнительного образования детей: открытость, вариативность и доступность для разных социальных групп».

Татьяна Васильевна успешно прошла испытания и стала лауреатом областного конкурса в социально-гуманитарной номинации и будет представлять Новосибирскую область на Всероссийском этапе конкурса.