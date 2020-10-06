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06.10.2020 | 10:51
Информатор
181
Источник:
День за Днем. Татарск
Подкаст от Околицы - преподаватель Екатерина Петровна Тарасова
В Татарском районе учителей с профессиональным праздником поздравили видеоконцертом
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