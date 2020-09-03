2 сентября ушел из жизни бессменный руководитель народного хора «Сибириночка» Анатолий Семенович Добренко.

Певческий коллектив "Сибириночка" организовали неравнодушные, голосистые люди в марте 1987 г., собравшись в железнодорожном клубе им. Довыскибо в Татарске. И зазвучала со сцены слаженная и звонкая народная песня. В этом году исполнилось 33 года нашему хору. Репетиции, поездки, концерты, общие радости и волнения – сколько их было! А успех хора, его слаженность и мастерство – заслуга нашего руководителя А.С. Добренко. Редкий талант исполнителя, сумевшего привить любовь к народной песне. Анатолий Семенович был для нас другом, учителем, отцом. Мы были одной дружной семьей. Как нам будет его не хватать! Как мы осиротели!

Читая пройденны страницы,

Считая прожиты года,

Почти полжизни репетиций,

Мы не забудем никогда!

Выражаем глубокое соболезнование семье А.С. Добренко. Держитесь Галина Петровна, дети, внуки. В эти страшные дни мы с вами! Прощай, наш дорогой Анатолий Семенович, и прости нас.

Коллектив хора «Сибириночка»

А.С. Добренко родился 6 июня 1940 г. На долгие годы связал свою жизнь с музыкой. В этом году Анатолий Семенович отметил 80-летний юбилей. 13 августа этого года Добренко было присвоено звание «Почетный гражданин Татарского района».