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28.04.2020 | 11:14
Информатор
155
Также для наших читателей мы попросили Арину исполнить народную песню "Ой, заря ты, зорюшка" (совместно с мамой)
Источник:
Газета "Сибирская околица"
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