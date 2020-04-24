









Записям, которые вы увидите, уже более сорока лет. Мы уверены, что в юбилейный год для Татарского района этот фильм будет полезно посмотреть всем, кто интересуется его (района) историей. И конечно, в особенности, жителям Новопервомайского. Тем более что за командой телевидения Татарского района есть небольшой должок перед первомайцами. В январе 2019 года мы показали зрителям фильм «Точки на карте. Новопервомайское», после чего в комментариях нам было сделано очень много замечаний, относительно того, что мы не упомянули целый ряд знаковых событий и людей, сыгравших большую роль в развитии села. Исправляемся. В этом фильме вы увидите "золотые" времена племхоза "Первомайский". Если ваши родители, бабушки и дедушки уже много лет живут в Новопервомайском, обязательно покажите им эту программу. Быть может, они увидят на этих кадрах знакомые лица, или даже себя.