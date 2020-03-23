МЫСЛЬ О МЕНЬШИХ

В молодости у нашей героини сил хватало на все: и петь в вокально-инструментальном ансамбле, и состоять в народной дружине (которая проверяла подростков на предмет поздних прогулок и беспризорной жизни), и уделять время спорту (лыжам, конькам), и заниматься депутатской деятельностью. Список внушительный, не правда ли? А еще она иногда работала по две смены подряд… И в годы молодости жизнь была настолько наполнена бурными событиями, что не было ни мыслей, ни возможности заниматься помощью животным. – Три года я была на инвалидной коляске. Муж меня бросил, и мне пришлось одной, на инвалидности, поднимать троих детей. Я их выучила, воспитала хорошо, и сейчас у меня есть трое внучат. Слава Богу, что я встала на ноги. Я пообещала Богу, что приду в храм, если он поможет мне исцелиться. И Он помог! Это скорбное, тяжелое испытание помогло Наталье Васильевне стать ближе к Богу, прийти в храм. Хотя вера в Творца была с ней и в молодости – даже в годы партийной работы. А милосердие к братьям нашим меньшим, как оказалось, тоже выстрадано. – У меня еще с детдома осталось впечатление, что слабым нужно помогать. Там все было жестоко, и каждый боролся за свою жизнь. Люди в сложной ситуации могут хотя бы заработать где-то на кусок хлеба, попросить милостыню. А животное? Оно просто погибает на улице… Будучи на инвалидности, без работы, Наталья Васильевна начинает проявлять внимание к животным, которых подбросили в подъезд. И закрутилось... В квартире, в одной из комнат, у нее сделан, скажем так, вольер. Там зверюшки, у которых здоровье уже в норме, они пролечены. А новеньких приходится изолировать в ванне. И кстати, там они, по заверениям хозяйки, быстрее привыкают к лотку (пространство-то небольшое и закрытое). Пенсия у нее небольшая, и едва ли ее хватает для помощи зверюшкам. Несложно прикинуть, сколько денег может уходит на корма для такого домашнего хозяйства. На сегодняшний день у пенсионерки дома проживает 4 кошки (уже свои) и 3 котенка, которых необходимо раздать, для чего подаются объявление в нашу газету. Хотите сделать подарок для добрых рук и не знаете, где взять? Звоните Наталье Васильевне 8-913-377-8310. Да и мат. помощь ей не помешает.

КОГДА ПОЯВИТСЯ ПРИЮТ

Зоозащитница поделилась с нами свежайшими новостями про создание приюта: оказывается, сейчас лидирует идея объединения усилий Чанов и Татарска. – В Чанах есть женщина Екатерина, которая занимается бездомными животными уже не один год. В рабочем поселке нет даже

государственной клиники, поэтому иногда неравнодушные люди везут зверей на лечение и стерилизацию в Татарск. Идею общего приюта для двух муниципальных образований я обсуждала в райадминистрации с начальником управления сельского хозяйства Ларисой Петровной Ногтевой (ей поручено подготавливать все документы по этому вопросу), и она подчеркнула, что не против такого развития событий. А еще совсем недавно наша героиня была на приеме у главы района Юрия Маркленовича Вязова. Она показала ему самые свежие правовые документы, касающиеся защиты животных. Глава, по словам Натальи Васильевны, сказал, что приют для животных появится точно не в этом году. Но работа началась. Стоит отметить, что «бить в набат» зоозащитница начала еще в 2012 году. Она обивала пороги властных структур с ключевой просьбой: помогите создать приют. А в 2015 году вышла актуальная публикация в «Околице», и тогда откликнулись около 40 готовых волонтеров, большая часть – молодежь. Но ведь приюта пока нет...

*Счастливый обладатель пса Мишки, которого Наталья Васильевна долго выхаживала. Однажды бедолага чуть не замерз в болоте из-за нерадивых хозяев

ЯДОВИТЫЕ СТРЕЛЫ

Около пяти лет назад Наталья Васильевна нашла раненную отравленным дротиком собаку. И такие ядовитые «стрелы» валялились по город у. Как нормальный человек может на это отреагировать? – Немедленно я обратилась в администрацию. Вы понимаете, что это может значить? С одной стороны – как животные страдают... С другой – а если этот дротик найдет ребенок? Сколько горя он может принести – мгновенная смерть? Пытаясь быстрее решить вопрос, смелая женщина написала письмо самому президенту РФ. И не зря, толк был. Хотя были и чиновничьи претензии: а на каком это основании вы сразу стали писать в Москву? Наверняка, у читателей застыл на губах вопрос: неужели животные и дальше будут страдать от варварских методов? – Все зависит от того, кто выигрывает тендер на отлов животных. Есть компании, которые всегда проводят его как попало, отмывая при этом деньги. Когда бездомное животное забирают на стерилизацию и вакцинацию – обязательно заводится ветпаспорт. И всех должны вернуть! Я в позапрошлом году снимала на видео котят, щенят, чтобы контролировать процесс.

«Выбросить котенка на улицу – это грех», – рассуждает Наталья Васильевна. Как тут не вспомнить Экзюпери с его нетленным «мы в ответе за тех, кого приручили»? Пожелаем зоозащитнице успехов в ее нелегком и нужном труде. Пусть приюту – быть!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в газете "Сибирская околица" (№7 от 19 февраля)