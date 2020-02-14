Здесь корни страны, здесь истоки народа,

Снегов белизна, алый отблеск восхода,

И купол небес ослепительно синий,

И сельская школа – надежда России.

Юбилей для любого человека - событие. Происходит переосмысление прошлого, вдруг нахлынут воспоминания, хочется пообщаться со старыми друзьями, посетить излюбленные места, и всегда вспоминается только хорошее! А юбилей школы – событие, касающееся не одного человека. А если это 110-летний юбилей, то это событие для многих поколений.

Первый учитель, первый урок, первая «пятерка», первое сочинение, первый теплый взгляд, брошенный на тебя одноклассником, первая любовь… Всё происходит в школьные годы. Школа открывает выпускникам тысячи дорог и помогает выбрать одну, по которой каждый уверенно сможет идти к своей цели и достичь её. Выпускники школы работают в разных областях народного хозяйства. Мы гордимся выпускниками школы: кандидатами наук, военными, заслуженными экономистами, работниками торговли, учителями; среди выпускников есть люди разных профессий. Разными путями идут наши выпускники, но в памяти каждый из них хранит теплые воспоминания о школе.





Здание школы, 1966 г.

А всё начиналось так: в 1910 г. местное общество для занятий откупило у крепких крестьян в пятистенном доме комнату, в которой стали учиться дети. Преподавали арифметику, грамматику, закон божий. Учились в основном мальчики 12-14-ти лет. Одним из учителей был М.Г. Фиськов. Дореволюционный период функционирования школы сложен для изучения, что определяется отсутствием фотоматериалов, записей и воспоминаний.

В ноябре 1919 г. в с. Казачий Мыс окончательно установилась советская власть, которую представлял комитет крестьянской бедноты, избранный общим голосованием казачьего схода. Борьба с безграмотностью стала одной из важнейших задач. Под начальную школу отвели помещение старого маслозавода, затем было построено здание, в котором было 2 классные комнаты. Первый выпуск состоялся в 1922 г. В августе 1924 г. при школе был организован пионерский форпост.

1929 г. - школа реорганизована в семилетнюю. Возглавил ее А.Н. Скобцов, в 1937-м его сменил Г.Н. Куханин.

1938 г. - школа становится средней. Теперь уже она занимала пять небольших зданий, имелась своя конюшня, столярная мастерская. При школе работали кружки: театральный, музыкальный.

Кружок музыкантов, 1940 г.

К началу войны в школе обучалось 370 детей из Казачьего Мыса и 11 окрестных деревень, занятия проводились в три смены. Отсев учеников ежегодно составлял более 40 человек. Причины были разные: необходимость работать в колхозе, болезни, также обнаружены сведения о смерти учеников, ещё одна из причин - отсутствие одежды. Фотографии тех лет ярко демонстрируют нищету - на многих детях поношенная одежда, часто не по размеру. Изучив записи в книгах приказов, выяснили, что мобилизованы на фронт: И.И. Петрищев и Ф.С. Щукин, учителя математики; Т.А. Черников, преподаватель трудового обучения; А.Н. Скобцов, директор школы до 1937 г.; А.Д. Величко, учитель истории; завхозы: Ф.И. Попов, Ф.С. Лебедев, столяр Е.С. Плотников.

Постоянно шло обновление коллектива школы: на смену убывшим на фронт прибывали эвакуированные учителя, в том числе и из блокадного Ленинграда. Среди них были выдающиеся педагоги, которые остались в благодарной памяти сельчан: А.Н. Вавилов, К.М. Фенстер.

5 класс, весна 1937 г.

В 1942 г. в Казачий Мыс переводят детский дом. Около 100 ребят от 5 до 12 лет размещают в здании школы. Занятия проводили в сельском клубе. В зрительном зале сделали перегородки для классов. Не хватало учебных принадлежностей, писали сажей, свекольным соком. Выдавалась одна тетрадь на двоих в четверть, в основном писали на газетах. Для письма использовали также грифельные доски, одна из них сохранилась в школьном музее. Из 25-35 учеников к старшим классам оставались 6-12 самых способных (в основном девочки), остальные шли работать.

В условиях военного времени учебный план школы претерпел значительные изменения. С 7-го класса преподавали азы сельского хозяйства, в старших классах ввели военное и санитарное дело, изучали строевую, лыжную, огневую и противохимическую подготовку. С 1942 г. при школе открылась пошивочная мастерская. Принимали заказы от населения. В 1943 г. при школе была оборудована военно-спортивная площадка. Ежедневно проводились физзарядки, ребята сдавали нормы ГТО, частыми были спортивные соревнования.

9-е классы, 1972 г.

Помимо учебы школьники и учителя активно помогали на полях и фермах колхоза. Вырученные средства передавали нуждающимся семьям фронтовиков, оказывали им тимуровскую помощь. В школе были организованы горячие обеды, на детское питание шли овощи из школьного огорода.

Как и по всей стране, школьники помогали фронту приближать Победу: вязали перчатки, носки, варежки, шили кисеты, набивая их выращенным для солдат табаком, и отправляли на фронт, часто вкладывая туда письма.

Война закончилась, впереди ждали новые трудные задачи - восстановление страны и налаживание мирной жизни. Возвращавшиеся фронтовики становились школьными учителями: гвардии лейтенант М.Д. Мингалеев преподавал в школе военное и санитарное дело; младший лейтенант Л.В. Тимофеев преподавал в 1946-1952 годах физкультуру; русский язык до1949 г. преподавал старший сержант И.И. Кулибаба - один из создателей программы и учебников русского языка для 4-6 классов, удостоенных в 1984 г. Государственной премии СССР.





В 1948 г. под школу перестроили здание старой церкви, построили интернат для детей из соседних деревень. Возглавляли школу в послевоенное время: Е.Я. Коваль. (1951), О.Л. Рыжова (1952), А.Е. Локтева (1953), Ф.П. Усеев (1963).

Педагогический коллектив стремился воспитать широких, многогранных, нравственно развитых людей. В школе работали учителя, стоявшие у истоков традиций Казачемысской школы: Т.С. Мартьянова, М.Н. Соловьева, А.С. Мартьянов, Ф.Ф. Геринг, А.К. Беликова, М.Н. Тимофеева, Е.В. Старостенко, А.Н. Вавилов, П.Ф. Синицына, Н.В. Ульянова.

В 1966 г. за многолетний добросовестный труд была удостоена ордена Трудового Красного Знамени М.Н. Соловьёва М. Н. В 1967 г. Т.С. Мартьяновой присвоено звание Заслуженного учителя школ РСФСР. Она представляла Татарский район на Всесоюзном слете учителей в 1968 г.

В 70-80-е годы кадровый состав школы претерпел значительные изменения, приходят педагоги, которые впоследствии отдали десятки лет воспитанию молодого поколения: А.К. Далецкий, Т.Д. Далецкая, Г.М. Басалыко, Г.И. Басалыко, Н.В. Андросова, В.с. Аксенова, В.М. Ситникова, Н.М. Короткова, Т.В. Стекленёва, Н.В. Назарова, Т.В. Елихова, В.М. Бармина.

С 1973 г. директором школы работал Г.М. Басалыко, с 1976 г. – Г.А. Нафанайлова, с 1978 г. – А.К. Далецкий, который принял новое трехэтажное здание школы на 460 мест и в течение 28 лет возглавлял педколлектив.

Современное здание школы

В школе велась большая работа с подрастающим поколением, об этом свидетельствуют материалы музея: школьные фотографии запечатлели ход военно-спортивной игры «Зарницы», праздники, посвященные дружбе народов; газетные статьи повествуют о 20 т металлолома и 180 кг макулатуры, собранной учениками, о юных шахматистах, неоднократно становившихся чемпионами района; стенгазеты-«молнии» освещали разнообразные школьные события и праздничные даты, в сатирической форме критиковали нерадивых учеников; почетные грамоты и дипломы подтверждают, что спортивная команда школы под руководством учителя физической культуры Л.Г. Степкина занимала призовые места на многих спортивных соревнованиях.

С 2006 г. в течение 10 лет руководство школой осуществляла Л.С. Русакова. На этом посту в 2016 г. её сменила выпускница школы Т.В. Федоренко.

Меняются директора, уходят на пенсию учителя, приходят новые, но неизменным остаётся дух братства, сотрудничества, взаимопомощи.

Педагогический коллектив школы небольшой - 16 учителей и два воспитателя группы дошкольного образования. Среди них есть опытные, с 47-летним стажем (Н.М. Короткова, «Отличник народного просвещения РСФСР»; Т.В. Стекленева, Л.С. Русакова), и молодые педагоги. В 2020 г. 11 педагогов и воспитателей ГДО (Т.В. Федоренко, Н.В. Назарова, О.В. Рубан, О.В. Бахман, Н.В. Короткова, М.А. Коротков, Р.Г. Сапрыгин, Н.Г. Авдеев, М.Б. Назаров, Н.В. Долженко, Н.С. Вейде) и 9 сотрудников общего образования (Е.В. Волданина, А.А. Дингес, Н.А. Заварова, Л.Л. Беланова, Н.В. Никитина, Н.А. Степкина, А.С. Авдеева, Т.В. Чепель, В.А. Величко) - выпускники нашей школы.

Коллектив учителей, 1953 г.

Многие педагоги школы за многолетний и плодотворный труд награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ и Новосибирской области, Грамотами Департамента образования НСО (Л.С. Русакова, Х.З. Саденова, Н.В. Назарова, О.В. Бахман, Л.А. Алферова).

Годы летят. На наших глазах изменяется страна, изменяется и школа. На смену старым доскам приходят интерактивные, на смену диапроекторам и фильмоскопам – компьютеры. С 2013 г. Казачемысская школа участвует в региональном проекте «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»; с 2017 г. - в проекте«Сетевая дистанционная школа НСО» по русскому языку и математике.

День учителя, 2019 г.

Современный учитель – это человек с высоким уровнем общей и информационной культуры, способный увлечь своих учеников, зажечь в них интерес к новому, непознанному. И обучающиеся «зажигаются». В течение 3-5 лет победителями и призёрами конкурсов и проектов (интеллектуальных, творческих, краеведческих) муниципального, регионального, всероссийского уровней являются Алина Андрышева, Денис и Дарья Рубан, Динара Шулубаева, Алексей Алферов, Ирина Величко, Анна Лейб. Девичья волейбольная команда под руководством тренера ДЮСШ М.Б. Назарова занимает призовые места в районе.

Хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! Новых свершений и добрых начинаний тебе, любимая школа!

Торжественное мероприятие в честь 110-летнего юбилея школы состоится 22 февраля в 16.00 в Казачемысской школе. Ждем встречи с ветеранами, выпускниками, педагогами, работавшими в школе в разные годы!

Оксана Бахман, учитель русского языка и литературы