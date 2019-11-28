Сахарный диабет - эндокринное заболевание, возникающее вследствие недостатка гормона инсулина в организме и нарушения использований и утилизации глюкозы, в результате чего повышается ее уровень в крови и появляется сахар в моче. Диагноз «Сахарный диабет» устанавливается на основании лабораторных исследований.

Группы повышенного риска развития сахарного диабета

- лица с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением (избыток веса больше чем на 20% от идеального веса или ИМТ больше 27кг/м2);

- лица с артериальной гипертонией (АД>139/89мм рт.ст.);

- лица с дислипидемией ( триглицериды >2,2 ммоль/л,холестерин ЛВП<0,8 ммоль/л);

- лица, имеющие родственников, больных сахарным диабетом;

- лица с повышенной концентрацией глюкозы в крови;

- женщины, родившие ребенка весом 4,5 кг.

Клинические проявления болезни:

- ощущение сухости во рту;

- чувство жажды;

- учащенное мочеиспускание;

- повышенный аппетит;

- общая слабость;

- повышенное АД;

- кожный зуд, преимущественно в области наружных половых органов;

- склонность к гнойничковым заболеваниям кожи.

Лабораторные показатели в норме:

- в капиллярной крови натощак глюкоза - 3,3-5,5 ммоль/л;

- в венозной крови натощак глюкоза - менее 6,1 ммоль/л;

- через 2 часа после еды глюкоза крови - менее 7,8 ммоль/л;

- в моче глюкоза не определяется.

Осложнения:

- сосудистые поражения- ангиопатии ( артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, трофические язвы, поражения сетчатки глаз);

- потеря зрения;

- нейропатия (поражения дистальных отделов периферических нервов);

- почечная недостаточность;

- кома.

Профилактика

1.Контроль массы тела

2.Здоровое питание:

-уменьшение количества жиров животного происхождения;

-ограничение потребления углеводов;

-многократное (5-6 раз в день) питание;

Не повышают сахар крови: продукты, богатые водой и клетчаткой (овощи: капуста, редис, помидор, огурцы, красный и зеленый перец; зелень, грибы), белковые и белково-жировые продукты (птица, рыба, мясо, сыр, творог, яйца).

Повышают сахар крови: зерновые (злаковые)-хлеб, крупы (рис, гречка, овес), макаронные изделия; молочные продукты, кроме нежирного творога; фрукты, картофель, кукуруза.

Необходимо исключить: сахар, изделия с его добавлением, сладкие напитки.

3.Ежедневная физическая активность

4.Отказ от курения и употребления алкоголя.

Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области