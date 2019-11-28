- лица с избыточной массой тела или абдоминальным ожирением (избыток веса больше чем на 20% от идеального веса или ИМТ больше 27кг/м2);
- лица с артериальной гипертонией (АД>139/89мм рт.ст.);
- лица с дислипидемией ( триглицериды >2,2 ммоль/л,холестерин ЛВП<0,8 ммоль/л);
- лица, имеющие родственников, больных сахарным диабетом;
- кожный зуд, преимущественно в области наружных половых органов;
- в капиллярной крови натощак глюкоза - 3,3-5,5 ммоль/л;
- в венозной крови натощак глюкоза - менее 6,1 ммоль/л;
- через 2 часа после еды глюкоза крови - менее 7,8 ммоль/л;
- сосудистые поражения- ангиопатии ( артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, трофические язвы, поражения сетчатки глаз);
- нейропатия (поражения дистальных отделов периферических нервов);
-уменьшение количества жиров животного происхождения;
Не повышают сахар крови: продукты, богатые водой и клетчаткой (овощи: капуста, редис, помидор, огурцы, красный и зеленый перец; зелень, грибы), белковые и белково-жировые продукты (птица, рыба, мясо, сыр, творог, яйца).
Повышают сахар крови: зерновые (злаковые)-хлеб, крупы (рис, гречка, овес), макаронные изделия; молочные продукты, кроме нежирного творога; фрукты, картофель, кукуруза.
Необходимо исключить: сахар, изделия с его добавлением, сладкие напитки.
Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области