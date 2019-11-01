В наше время не так просто заинтересовать обывателя каким-либо искусным умением или мастерством. Но это удается педагогу из 3-й школы г. Татарска Ларисе Владимировне УХАНЬ. Люди удивляются, а главное, улыбаются, когда видят игрушки, которые вяжет рукодельница. Поэтому мы решили встретиться с ней и попросили рассказать о хобби и профессии.

ИЗ БИОГРАФИИ. Родилась Лариса в Чановском районе, в селе Покровка. Когда ей было 5 лет, семья переехала в Татарск. Училась в 3-й школе. После окончания училища №75 по специальности «оператор-лаборант» уехала в Новосибирск, получила образование ветврача, год проработала в пос. Кольцово. После этого, сочетавшись браком с молодым парнем Сергеем из Татарска, Лариса вернулась в наш маленький городок и решила осваивать специальность «учитель начальных классов» в родном педучилище. По распределению она попала в 3-ю школу. «Здесь родился, здесь учился, здесь и помирать буду», – цитирует учитель слова из известного кинофильма. В 2003 году она окончила заочно Новосибирский педуниверситет. В школе работает уже 31 год, учит 9-й набор начальных классов.

Представьте, директор в первый год работы в школе предлагает молодому педагогу Ларисе Владимировне: «Мы решили первый класс тебе дать, потянешь?» Она согласилась, и ребятишкам, которые уже проучились неделю с другим учителем Лидией Федоровной, молодой специалист, заходя в класс, сказала: «Дети, кого я назову – пойдете со мной». Не успела она рассадить первоклашек, как Лидия Федоровна ведет за руку девочку Асю, категорично ей заявившую: «Я пойду учиться у молодой и красивой учительницы, а у вас не буду».





Наша героиня до сих пор улыбается, вспоминая этот курьезный случай. Педагог помнит всех своих учеников и радуется за них. Особенно, когда она узнает, что у ребенка происходит в жизни что-то хорошее! Желание быть учителем – Ларису Владимировну оно не покидало никогда. Отец девочки был учителем рисования, а кроме того, баянистом. К сожалению, судьба сложилась так, что он ушел из семьи и контакт с ним пропал. Долгое время Лариса Владимировна пыталась найти его, обращалась даже в передачу «Жди меня», но результатов не было... От папы нашей героине передалась и творческая жилка, и педагогическая. В музыкальной школе девочка научилась играть на баяне, и способности к рисованию тоже есть. И, конечно, с детства Лариса замечала в себе склонность к рукоделию.

– Я и петь очень люблю, – рассказывает учитель. – А что касается вязания – маленькая я видела спицы в бабушкиных руках, и мне было интересно. Поэтому в 5 лет меня научили держать спицы. Мне 52 года, из них 47 лет я вяжу. Сначала я вязала носки. Школьный педагог Евгения Михайловна Кадатская, которая вела труды, показала мне, как делать различные узоры, а Валентина Ивановна Лузанова научила уже вязать крючком, это было в 5-м классе. У меня пошло все легко, схемы я научилась быстренько читать. Вязала в основном вещи, пробовала и игрушки – но не получались. А 8 лет назад у меня родилась внучка, и с тех пор я вяжу игрушки. Теперь вязать я могу абсолютно все. А еще недавно я сделала две иконы в технике алмазной вышивки.

Ларисе Владимировне часто задают вопрос: «Когда вы успеваете вязать?» На это она честно отвечает: «Ночами».

– Когда мои дети были еще маленькие, я их в 10 укладывала спать, свои дела школьные делала и вязала до 2-3 ночи. И не могло быть дня, чтобы я не повязала. А если это выходной – я приготовлю, конечно, порядок наведу, но сижу «с утра до ночи». Люблю, обожаю, это болезнь, зависимость, как у наркомана, – смеется Лариса Владимировна. – Пряжу я покупаю мешками, люблю самые яркие цвета. Когда в больнице лежу, и туда тоже приезжаю с вязкой, и запрета мне не было. Там уж всласть можно.

Кроме рукоделия педагог безумно любит свою работу и детей. Недавно девочка Даша, которая пошла в первый класс, прямо на уроке решила спросить у нее: «А почему Вы учителем пошли работать?». На это наша героиня ответила так: «Потому что я вас люблю… Если бы я вас не любила, разве я могла бы здесь с вами быть?» Девочка сказала: «Ну, нет, наверное».

Главными качествами, которыми должен обладать учитель, Лариса Владимировна считает честность, порядочность и доброту. Но доброта из них – главное.

– Жизнь у нас идет этапами по 4 года. За 4 года сильно прикипаешь к ребенку, ведь он по пять уроков каждый день проводит в школе, – делится педагог. – Для детей классный руководитель – это вторая мама, они и сами говорят об этом.

Все дети, которые учатся у Ларисы Владимировы, занимаются вязанием. Стоит отметить, что и конкурсы, выставки, которые проходят в городе, не обходятся без ее участия и везде она занимает первые места. Она не участвовала в них только два последних года из-за проблем с ногой. Была педагог и в Новосибирске на областном конкурсе «Учсиб», откуда привезла медаль. Не так давно учитель победила в онлайн-конкурсе «Забавные игрушки». За 1-е место ей дали немного – всего 500 рублей. Но, как признается педагог, она вязала вовсе не за деньги – хотела сделать внучке обалденный портфель.





– Сперва модераторы не поверили, и пишут мне: «А вы не могли бы сфотографировать портфель с линейкой?». Когда они убедились, что работа настоящая, не подделка, они пришли в восторг и написали: «Мы всякое ожидали, но такую работу – не ожидали».

В занятиях рукоделием педагогу здорово помогает супруг Сергей Дмитриевич, с которым они живут уже «30 лет и 3 года, как в сказке», – комментирует Лариса Владимировна.

Если делать куклу – нужен каркас, поэтому муж учительницы, который работает водителем, всегда поможет что-нибудь распилить, вставить или загнуть проволоку. У педагога два взрослых сына: Александр и Дмитрий, которым 32 года и 27 лет соответственно. Сыновья по складу ума – компьютерщики. Но когда были маленькими, они тоже неплохо держали спицы в руках. Интересно, что и снохи педагогу достались «рукодельные», как она говорит об этом сама. Есть у учителя и четверо внучат – от каждого сына по двое: Насте 8 лет, Роме 6 лет, Егору 3 года, Есении 7 месяцев.

Лариса Владимировна – верующий человек, и дети, и внуки у нее крещеные. А еще у нее трое крестников. Напоследок стоит привести совет учителя для родителей: лучше убирать подальше от ребятишек телефоны и компьютеры. Современные гаджеты рассеивают внимание детей и формируют зависимость.

«Это бич нашего времени, – считает педагог, – в этом году только у одного первоклассника был телефон, это выяснилось, когда я попросила детей поднять руки. Так это для меня такое счастье!»

Благодарим Ларису Владимировну! Пожелаем здоровья ей и семье, а еще – сил для воспитания добрых, умных и умелых учеников.

P.S. Некоторые изделия нашей героини вы можете посмотреть в альбоме в "ОК": https://ok.ru/okolitsa/album/898444464783

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №37 за 2019 год



