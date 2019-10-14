Пробираясь сквозь мокрый снег и дождь, в редакцию «Сибирской околицы» в свой законный выходной заглянула педагог-психолог 4-й школы Олеся Николаевна ТИХОНОВА. В преддверии ее профессионального праздника мы побеседовали о современных детях и учителях и о том, чем живет сегодня школа. Представляем наш разговор на суд читателей.

ИЗ БИОГРАФИИ. Олеся Николаевна родилась в селе Константиновка Татарского района, училась в школе №3 г. Татарска. За ее плечами – учеба в Татарском педучилище (учитель начальных классов) и два высших образования, полученных в Новосибирском государственном педуниверситете (учитель начальных классов и педагог-психолог). Работала в Татарском педучилище, уже 11 лет трудится в школе №4.

– Олеся Николаевна, чтобы задать тон беседе, спрошу сперва о главной проблеме и одновременно о главной радости каждого учителя – об учениках. Какие они сейчас? Отличаются ли сегодняшние школьники от тех, которые были 10 и 20 лет назад?

– Конечно, сейчас дети отличаются. Это связано, прежде всего, с увеличением информационного потока, в котором они плохо разбираются. Когда ты пытаешься донести детям какие-то нравственные ценности, они не всегда согласны с тобой из-за другой информации, которая обрушивается на них через СМИ. Это влияет и на нравственные качества, и на их интеллект. Когда я начинала работать со студентами, мне казалось, что у них более широкий кругозор, чем у сегодняшних учеников. И они стремились расширять его во всех сферах. А сейчас бывает и так: начинаешь рассказывать ребенку что-то про предметы искусства, а он отвечает: «Мне это не надо, не пригодится». Но в чем-то они преуспевают: например, лучше разбираются в отдельных компьютерных программах. Возможно, на учеников негативно повлияло так называемое «личностно-ориентированное обучение» (если вы не слышали, «что за зверь такой» – это метод обучения в наши дни – прим. ред.) и то, что мы потеряли накопленный опыт коллективного обучения. Когда в них ничего еще нет, а мы их превозносим – это к хорошему не приводит.

– Мне кажется, что здесь можно провести определенные параллели с ювенальной юстицией. С той лишь разницей, что мы говорим не о правовой сфере, а об образовании.

– Да, может быть. Когда мы говорим о семейных проблемах, я всегда стараюсь донести, что кроме родителей и близких родственников «вам никто добра не пожелает». Должна быть определенная градация доверия в нашей жизни: родители, бабушки, дедушки, родственники – а дальше она уменьшается. Сейчас пропагандируется телефон доверия, и у нас в школе висит всероссийский бесплатный номер. Но я отношусь к нему настороженно: обращаться к незнакомому человеку за советом, не видя его самого – это достаточно опасно.

– Как дети сейчас относятся к учителям? Есть ли какой-то пиетет, уважение?

– Сегодня через средства массовой информации происходит негативная окраска учительского образа. Я редко вижу, когда об учителях рассказывают что-то хорошее, показывают их в качестве примера. И это влияет на мнение детей. Хотя у нас и не все идеально… Мы не совсем похожи на тех учителей, которые учили нас, и я замечаю, что во мне не хватает тех качеств, которые были в моих любимых педагогах. Какая в них была интеллигентность, выдержанность, какое терпение!

– Какие предметы Вы ведете в школе? Удается ли ребятам рассказать что-то о нравственности, вере, вечных ценностях?

– В нынешнем году 18 школьников в 4-м классе посещают курс «Основы православной культуры», а в прошлом году их было пять. Еще у нас в 5-м классе есть небольшой курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», там представлены разные культуры. В 8-м классе у нас был курс «Мир моих отношений», который рассказывает ребенку о правильном построении взаимоотношений. Мне самой нравится эта программа, я ее предоставляла на конкурс в Новосибирск. В 9-м классе есть курс «Шаги к успеху», в рамках которого мы психологически готовимся к сдаче ОГЭ. Еще существует практикум по психологии со старшеклассниками, где рассматриваем взаимоотношения, саморегуляцию, информационную безопасность. И спецкурс «Технология профессиональной карьеры» – это о будущей работе. Пытаюсь донести, что важен не только заработок, но и то, как мы работаем и как влияем на других людей.

– А личные консультации с детьми проводятся? Они задают Вам какие-то волнующие вопросы?

– Подростки часто пытаются не показывать свою уязвимость. Бывает, что дети идут на провокацию и задают острый или «неудобный» вопрос не от своего лица. Иногда это означает, что тема относится лично к ним. Я это вижу, но не говорю им об этом. Конечно, у ребят есть и вопросы, связанные с взаимоотношениями с противоположным полом. Мы говорим о стандартах поведения мужского и женского, о том, что такое целомудрие. Они иногда знают примеры целомудрия, но не всегда осведомлены о значении этого слова.

– Может быть, у Вас в памяти остался какой-то интересный и счастливый случай, когда учащийся сумел преодолеть некую психологическую проблему?

– Я работала в педагогическом училище, и там был один студент, который чувствовал себя некомфортно среди сверстников и из-за этого приходил на вечера (дискотечные) выпившим. Я ему предложила «порыться в сундучке своих талантов», для того чтобы решить эту проблему. И интересно, что он начал успешно участвовать в каких-то мероприятиях, писал статьи или стихи (я точно не помню), и проблема из его жизни ушла. Он нашел свой круг общения.

– Что можете посоветовать для укрепления взаимоотношений детей и родителей?

– К сожалению, в вопросах воспитания я и сама допустила несколько ошибок. С ребенком надо разговаривать, не просто ограничивать его и заставлять, а объяснять ему: если ты сделаешь так – последствия будут вот такие. В то же время есть строгие вещи и правила, которые не обсуждаются: время, когда школьник должен приходить домой, вопросы безопасности, учебный труд, обязанности по дому. Еще наша народная мудрость говорит: «С кем поведешься, от того и наберешься». И это надо с подростком обсуждать.

– Несколько слов пожеланий от Вас коллегам.

– Благодарю людей, оказавших влияние на мое формирование. Прежде всего это мой отец Николай Николаевич Шекера, ныне покойный, много лет он проработал педагогом. Спасибо всем моим учителям, преподавателям ТПУ и НГПУ! Коллегам желаю терпения, мудрости и не останавливаться на достигнутом! И здоровья вам, красоты!

Поздравляем Олесю Николаевну и всех учителей! Желаем педагогам единства в достижении большой цели: научить каждого школьника не только грызть гранит науки, но и быть добрым.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №39 2019 года.