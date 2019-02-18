Почему ты не видишь Бога?

Ведь увидеть его легко.

Он стоит у сердца порога.

И стучит. И зовет высоко.

Часто люди не интересуются своей жизнью, как это не парадоксально звучит. Пытаясь разговаривать с людьми на серьезные темы, например, о посещении храма, можно нередко услышать: «я живу как живу», «мы не так были воспитаны», «я пока не готов». И тут возникает вопрос: «А когда мы будем готовы?» Наступит ли тот счастливый час, когда мы станем готовы? Или смерть придет раньше?

Вот одна из самых распространенных и трагичных ситуаций: верующий человек, который не хочет ходить в церковь. Конечно же, имеется в виду не мистер «ЗАЙДУ И ПОСТАВЛЮ СВЕЧКУ», а сознательное посещение храма в каждый воскресный день, как и заповедал нам Спаситель. Цель у этих действий простая – сделать необходимый шаг к спасению души. Войти в церковь, как объясняют святые отцы – значит, войти в ковчег. Находясь вне ковчега, мы не сможем уйти от вод потопа. И погибнем.

Наверное, от понимания этих прописных истин должно рождаться некое горячее усердие в душе человека. Но мы остаемся холодными… Только заходим потрудится, как взгляд наш падает на окружающих, многие из которых церковь не посещают и живут себе нормально, «как все». И вот это безбожное «как все» разрушает жизнь каждого человека.

Легко объяснить почему. Дело в том, что «как все» - это совсем не как ВСЕ, а некий самый простой вариант, где совершенно не нужно трудиться. Если же мы постараемся чуть внимательнее посмотреть на ситуацию, то увидим, что из наших родных, друзей и знакомых каждый человек живет по-разному.

Есть у каждого собственные привычки, собственные суждения о жизни, свои промахи и неудачи, добрые качества. И наверняка, есть в нашем окружении несколько людей, которые посещают храм Божий. Почему бы не перенять у них эту хорошую черту? И вот тут-то наш внутренний червячок начинает заявлять о себе: «Это вот тот? Ну и что, что он в церковь ходит, он же такой грешник/ а раньше был/ ничем не лучше других/ а я зато/…» И вот эта замечательная самооправдательная формула начинает работать. И уже человек уверен, что не надо ходить в Церковь – он ведь не хуже, чем… И забывает, бедняга, о том, что без Ковчега его поглотит вода. В Ковчег ведь могут войти разные люди, правда? И никто не утверждает, что каждый из них непременно благополучно окончит свое путешествие. Но все-таки у них есть надежда, у каждого… Ведь и в Ковчеге можно исправить свою жизнь? Значит, надо успеть… Успеть и не бояться, не жалеть о мире, который затопит вода.

Но мы продолжаем бояться. А как там надо себя вести? А вдруг на меня не так посмотрят? А вдруг все это напрасные труды? А как на это отреагируют друзья, знакомые? Этими нашими страхами и пользуются бесы. Они заставляют нас бояться и сомневаться, пока мы слушаем их и верим им. Их задача – запугивать нас до самой смерти. Тогда при исходе души мы попадем в их руки. Другой голос, который подсказывает нам, что рядом истина, что в Церкви есть нечто большее, чем вся наша предыдущая жизнь – это голос Божий. Милосердный Создатель не хочет смерти грешника, не хочет нашей погибели и неустанно напоминает о Себе. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин., 10:9). Дверь – для нас – это Сам Бог. С которым повстречаться можно везде, но главная встреча, на которую он сам нас приглашает – это встреча в Доме Божьем – в православном храме в каждый воскресный и праздничный день. Если мы услышим этот призыв, сможем приоткрыть наше сердце – у нас есть надежда на спасение. Мы должны позволить Богу спасти себя, не упираясь ногами и руками. Чтобы врач тебя исцелил – надо исполнять предписания врача, принимать лекарства (какими являются спасительные церковные Таинства). И тогда все изменится. И мы не станем жертвами вод потопа.

А. Л. К.

