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Путешествие по Татарскому району продолжается. Третья остановка - Константиновка. В новом выпуске программы "Точки на карте" мы расскажем о сельском рок-н-ролле, школьной киностудии и церковных легендах.

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Источник: ОТС Татарск  

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