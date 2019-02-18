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18.02.2019 | 11:37
Информатор
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Путешествие по Татарскому району продолжается. Третья остановка - Константиновка. В новом выпуске программы "Точки на карте" мы расскажем о сельском рок-н-ролле, школьной киностудии и церковных легендах.
Источник:
ОТС Татарск
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