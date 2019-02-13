Сегодня народ в России волнуется о многом: о пенсионной реформе, росте цен, проблемах на Украине. И слышатся все чаще недовольные голоса в адрес власти: «Заворовались они!». Некоторые политические деятели уже давно и активно призывают к протесту, заманивая греждан на Болотную (так и хочется покаламбурить: в болото). Будет ли бунт, бессмысленный и беспощадный? Или социальная активность утихнет, и все нормализуется? Не знаю, но хочу коснутся другой стороны проблемы народного благополучия.

В стране каждый год убивают миллионы младенцев. И после этого все ждут манны небесной? Сколько раз святые будут повторять нам: «Покайтесь в грехе детоубийства!» Детская кровь на руках "мамочек" и "папочек" вряд ли позволит нашему народу когда-нибудь быть благополучным… А еще плохо, что мы очень беспокоимся за благоденствие здесь, на Земле, но совсем не думаем, как будем отвечать «на том свете»! А государство тем временем "пускает слюни" и не может даже вывести детоубийства из ОМС. И совершаются, и совершаются без конца детские жертвоприношения для дьявола. И льются реки невинной младенческой крови…

Прикончив несколько родных детей, среднестатистический гражданин РФ винит в народных (и в личных) бедах Путина, Медведева, неправильную оппозицию, американцев... Но нужно понять, что никто из вышеперечисленных не сможет заставить нас совершить жестокий, страшный, бесчеловечный суд над родными младенцами!

Как можно исправить ситуацию? С одной стороны, власть четкой и целенаправленной политикой может прекратить эту безбожную резню. А с другой стороны, каждый человек может покаяться и изменить собственную жизнь. А без этого - не благополучие будет, а потрясения, войны, революции… Умный читатель спросит: «Для чего?» (хотя вполне уместно и «за что?») Для вразумления народа. Пока люди не перестанут быть язычниками, поклоняясь греху во всех его формах и своим гениталиям, не прекратятся с неба попытки их образумить. Конечно, всех не переделаешь. Но зато поймут некоторые! Обязательно. ОЧЕНЬ МНОГИХ людей жизненные трудности приводят к Богу. Но стоит ли нам накликивать эти трудности? Каждому предстоит не только решать этот вопрос, но и держать ответ перед Богом.

ПУТНИК